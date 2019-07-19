К концу лета жизнь четырех знаков Зодиака, по прогнозам астролога, должна измениться в лучшую сторону.
По мнению астролога Павла Глобы, в финале лета удача неожиданно ворвется в жизнь четырех знаков Зодиака.
Среди счастливчиков астролог выделил Дев, Весы, Водолеев и Рыб, передает Dialog.ua.
Дева
К финалу лета Девам наконец-то удастся обрести спокойствие и гармонию. Это именно то, к чему они так долго стремились на протяжении всего лета.Во многом это произойдет благодаря огромной работе над собой. Девы сумеют победить внутренние страхи и ответить на вопросы, которые долгое время их беспокоили. В то же время к концу августа возможны неплохие перемены в финансовой сфере. Павел Глоба заявляет о том, что к этому времени Девы могут обрести финансовую свободу, передает Униан.
Весы
Этот знак Зодиака долгое время находился в поиске смысла жизни, однако, когда понял, что он найден, долго не мог исполнить задуманное. По заверению известного астролога, заветное желание Весов должно исполнится до конца лета. При этом важно более внимательно относиться к подсказкам судьбы.
Водолей
У Водолеев к концу лета будет гораздо больше вопросов, нежели ответов. При этом вызывать беспокойство будет то, что, по их собственному мнению, решения многих задач они найти не могут.Астролог считает, что в данном случае важно прислушиваться к самому себе и стараться быть менее импульсивным. Правильное решение обязательно придет в вашу голову, если вы не будете бояться своих собственных эмоций.
Рыбы
Рыбы к концу лета будут находиться в согласии с самими собой и с окружающими людьми. Вы почувствуете небывалый приток сил и энергии. Все это позволит вам правильно принимать решения. Успех придет практически во все сферы жизни этого знака Зодиака. Рыбам будет несказанно везти в работе, неплохо будут складываться отношения со второй половинкой, а также возможен финансовый успех. Ранее астролог Павел Глоба подробно описал ситуацию для каждого знака Зодиака на неделю 15-21 июля. Главным счастливчиком этого периода станет Телец.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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