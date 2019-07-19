Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет до конца лета

К концу лета жизнь четырех знаков Зодиака, по прогнозам астролога, должна измениться в лучшую сторону.

По мнению астролога Павла Глобы, в финале лета удача неожиданно ворвется в жизнь четырех знаков Зодиака.

Среди счастливчиков астролог выделил Дев, Весы, Водолеев и Рыб, передает Dialog.ua.

Дева

К финалу лета Девам наконец-то удастся обрести спокойствие и гармонию. Это именно то, к чему они так долго стремились на протяжении всего лета.Во многом это произойдет благодаря огромной работе над собой. Девы сумеют победить внутренние страхи и ответить на вопросы, которые долгое время их беспокоили. В то же время к концу августа возможны неплохие перемены в финансовой сфере. Павел Глоба заявляет о том, что к этому времени Девы могут обрести финансовую свободу, передает Униан.

Весы

Этот знак Зодиака долгое время находился в поиске смысла жизни, однако, когда понял, что он найден, долго не мог исполнить задуманное. По заверению известного астролога, заветное желание Весов должно исполнится до конца лета. При этом важно более внимательно относиться к подсказкам судьбы.

Водолей

У Водолеев к концу лета будет гораздо больше вопросов, нежели ответов. При этом вызывать беспокойство будет то, что, по их собственному мнению, решения многих задач они найти не могут.Астролог считает, что в данном случае важно прислушиваться к самому себе и стараться быть менее импульсивным. Правильное решение обязательно придет в вашу голову, если вы не будете бояться своих собственных эмоций.

Рыбы

Рыбы к концу лета будут находиться в согласии с самими собой и с окружающими людьми. Вы почувствуете небывалый приток сил и энергии. Все это позволит вам правильно принимать решения. Успех придет практически во все сферы жизни этого знака Зодиака. Рыбам будет несказанно везти в работе, неплохо будут складываться отношения со второй половинкой, а также возможен финансовый успех. Ранее астролог Павел Глоба подробно описал ситуацию для каждого знака Зодиака на неделю 15-21 июля. Главным счастливчиком этого периода станет Телец.