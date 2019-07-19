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Великобритания будет переучивать тех, кто потеряет работу из-за искусственного интеллекта
// фото: reuters
12:17, 19 Jul 2019
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В Великобритании работники, чья профессия потеряет актуальность в результате автоматизации, получат помощь от новой правительственной программы. Согласно данным анализа компании Oxford Economics, до 20 миллионов рабочих мест на производстве будут заменены работами до 2030 года во всем мире.

Поэтому, как пишет BBC, программа будет помогать людям найти новую карьеру или получить новые навыки, чтобы они смогли изменить свою работу.

«Технологии, такие как искусственный интеллект и автоматизация, изменяют наш образ жизни и труд. Они несут большую выгоду экономике», - пояснил министр образования Великобритании Дэмиан Хиндс, передает УНИАН.

«Но это также означает, что профессии тоже эволюционируют. И некоторые роли скоро отойдут в прошлое. Национальная программа переквалификации станет переломной в помощи взрослым по всей стране, чьи рабочие места попадут под риск из-за изменений, получить новые навыки и стать на путь новой более выгодной карьеры», - пояснил он.

Хиндс добавил, что вызов, который появился из-за технологических изменений, очень большой. Поэтому программа переквалификации будет вводиться постепенно, а в ходе ее работы будут вноситься изменения.

Эксперт компьютерных наук из Университета Суррей профессор Алан Вудвард сказал, что несмотря на сокращение рабочих мест, автоматизация - «неизбежный» процесс.

Ведь она сильно удешевляет производство товаров. «Автоматизация существует не для того, чтобы выгнать людей с работы, а чтобы освободить их. Лучше использовать человеческий мозг, а не руки.

Лучше делать то, что машины не могут. Вот к чему мы должны стремиться», - сказал он.




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