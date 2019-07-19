День красоты провели в столичном торговом центре

День красоты провели для столичных девушек в одном из торговых центров. Косметические процедуры и макияж делали бесплатно.

Для того, чтобы оказаться в кресле визажиста, пришлось отстоять очередь.

Специалисты говорят, что в этом сезоне в моде естественный макияж.

Женщинам предлагали протестировать новинки косметики и ухода за кожей, в том числе защитные средства.

"Мы не рекомендуем слишком много загорать, мы говорим обычно так - если любишь, ухаживай. Поэтому если мы себя любим, то стараемся защититься от солнечных лучей. Если мы загораем сверх меры, кожа становится темнее и быстрее увядает, а со временем могут появиться серьезные проблемы", - сказала дермато-косметолог Анастасия Ындоитул.

День красоты проводят пятый год подряд.