Мэров из ЛДПМ перетягивают в ПДС и ППДП, в противном случае угрожают уголовными делами

Мэров либерал-демократов и потенциальных кандидатов партии на местных выборах перетягивают в ПДС и "Платформу DA". В противном случаем им угрожают уголовными делами. Об этом заявил председатель ЛДПМ Тудор Делиу.

"Едва мы находим людей, к ним обращаются либо из ПДС, либо из "Платформы DA" убеждают представлять ИХ на местных выборах. Сейчас мы собираем доказательства, и речь идет не только о Каушанах и Леове, а еще о Сынжерей, Резине, Кагуле, Калараше. У меня пока нет доказательств, что им угрожают, но это похоже на шантаж", - сказал председатель ЛДПМ Тудор Делиу.

Вице-председатель ЛДПМ Александр Бужорян призвал партии правящего альянса прекратить насильственную вербовку и оставить кандидатов ЛДПМ в покое.

А сотрудник каушанской мэрии Анатолий Фокша заявил, что либерал-демократам угрожают не только уголовным преследованием, но и прекращением трансфертов в местные бюджеты.

Лидер "Платформы DA" обвинения отвергает.

"Я не комментирую подобный вздор. Я никогда не допускал и не допущу произвол, и не буду ничего делать в ущерб закону и людям", - сказал председатель ППДП Андрей Нэстасе.

Майя Санду слова бывших однопартийцев из ЛДПМ тоже опровергла.

"Мы никогда не охотились за людьми. Наоборот, мы всегда были против этого и остаемся очень избирательными", - отметила Майя Санду.