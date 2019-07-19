Ани Лорак сменила имидж и покорила фанатов

Певица вызвала ажиотаж новым образом, в котором она сменила даже длину волос. Снимок собрал уже больше 144 тысяч лайков.

Украинская певица Ани Лорак, продолжительное время проживающая в России, покорила сеть новым имиджем. Фото в новом образе звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке певица позирует в коротком топе бежевого цвета с черными шлейками и широких белых штанах с объемными карманами.

Лорак использовала натуральный макияж слегка подчеркнув только глаза. Главным изменением в образе звезды стали длинные волосы насыщенного шоколадного цвета, передает Корреспондент.

В последнее время звезда часто поддается критике со стороны собственных фанатов, но этот образ привел их в восторг. Подписчики отметили, что Лорак очень к лицу такая длина волос и что ей словно снова 18 лет.