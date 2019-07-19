В Одессе задержали организатора убийства экс-мера Тирасполя

Полиция задержала иностранца по подозрению в организации убийства экс-чиновника. Его сообщники все еще в розыске.

Одесские правоохранители задержали организатора разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила пресс-служба полиции области.

"В Одессе задержан организатор разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Остальные соучастники преступления находятся в розыске.

Отмечается, что злоумышленником оказался 56-летний уроженец соседнего государства. Он знал о состоятельности жертвы и решил завладеть его имуществом, передает Корреспондент.

Для реализации задуманного мужчина подобрал трех сообщников. В мае злоумышленники проникли в дом экс-мера и избили его, требуя деньги и ценности.

Не получив желаемого, жертву связали, бросили в багажник его же авто, вывезли в безлюдное место и убили. Как сообщалось, тело мужчины обнаружили на заброшенной территории в селе Вапнярка Лиманского района. Рядом с телом стоял автомобиль Infiniti. Тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, а руки - связаны.

Следствие продолжается.