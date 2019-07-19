В Альпах разбился самолет: погибли три человека

Самолет врезался в скалу на высоте около 2300 метров в горах недалеко от города Лейташ.

В горах Альпах недалеко от границы с Германией разбился небольшой самолет, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает AP.

Самолет разбился 18 июля вечером в горах недалеко от города Лейташ. Он врезался в скалу на высоте около 2300 метров.

Власти утверждают, что самолет полностью сгорел после крушения, и было не сразу ясно, где он был зарегистрирован или куда направлялся, передает Корреспондент.

В результате авиакатастрофы погибли три человека. Их личности не установлены.