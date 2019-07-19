Родивший ребенка трансгендер добивается признания его отцом

Подобное происходит в Великобритании впервые. Свои права на это он пытается доказать в суде.

В Британии родивший ребенка трансгендер Фредди МакКоннелл добивается в суде признания его отцом. Такой случай для страны является первым в истории. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что после 25 лет у Фредди МакКоннелла появилась уверенность в том, что ему следовало родиться мужчиной. В итоге он начал гормональную терапию, после чего сделал пластические операции и отрастил бороду. Однако он не лишил себя возможности родить ребенка, передает Корреспондент.

По закону Фредди признали мужчиной. После этого он забеременел, воспользовавшись услугами банка спермы.

Забеременев и выносив ребенка, он родил, и добивается признания его не матерью, а отцом. И желает, чтобы это было подтверждено в документах.

В случае, если такое решение будет принято Верховным судом, ребенок станет первым, официально не имеющим матери.

Ранее сообщалось, что трансгендер впервые родил ребенка в Великобритании в 2017 году.