Подобное происходит в Великобритании впервые. Свои права на это он пытается доказать в суде.
В Британии родивший ребенка трансгендер Фредди МакКоннелл добивается в суде признания его отцом. Такой случай для страны является первым в истории. Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что после 25 лет у Фредди МакКоннелла появилась уверенность в том, что ему следовало родиться мужчиной. В итоге он начал гормональную терапию, после чего сделал пластические операции и отрастил бороду. Однако он не лишил себя возможности родить ребенка, передает Корреспондент.
По закону Фредди признали мужчиной. После этого он забеременел, воспользовавшись услугами банка спермы.
Забеременев и выносив ребенка, он родил, и добивается признания его не матерью, а отцом. И желает, чтобы это было подтверждено в документах.
В случае, если такое решение будет принято Верховным судом, ребенок станет первым, официально не имеющим матери.
Ранее сообщалось, что трансгендер впервые родил ребенка в Великобритании в 2017 году.
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