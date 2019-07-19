Вблизи Канады разлилась нефть

На месте утечки ведутся очистительные работы. Также в зоне загрязнения проводится наблюдение за природой.

На нефтяной платформе, расположенной вблизи канадского острова Ньюфаундленд, произошла утечка. Об этом сообщили в компании Hibernia Management and Development, которой принадлежит платформа.

"Утечка смеси воды и нефти произошла во время стандартной процедуры удаления воды из резервуара накопления. По результатам воздушного наблюдения, примерный объем вытекшей нефти оценивается в 75 баррелей, то есть около 12 тысяч литров", - говорится в заявлении, передает Корреспондент.

Отмечается, что утечка произошла 18 июля, после чего работа платформы была приостановлена. Персонал находится в безопасности.

Очищать воду от нефтяного пятна уже начало специальное судно.

В компании отметили: "Другие действия по реагированию включают: механическое распыление сорбентного раствора, установку буя отслеживания и проведение наблюдательных полетов".

Отдельная команда также осуществляет наблюдение за природой в зоне загрязнения. Сообщается, что животных поблизости обнаружено не было.