Google создал дудл в честь годовщины высадки на Луну

С момента этого исторического события прошло 50 лет. Дудл изображает легендарного астронавта Нила Армстронга.

Поисковик Google представил дудл, посвященный историческому событию - 50-летней годовщине с момента высадки астронавтов на Луну. Дудл демонстрирует Нила Армстронга, который прибыл на спутник Земли на корабле Аполлон.

Поисковик Google представил дудл, посвященный историческому событию - 50-летней годовщине с момента высадки астронавтов на Луну. Дудл демонстрирует Нила Армстронга, который прибыл на спутник Земли на корабле Аполлон.

Именно ему принадлежит знаменитая фраза: "маленький шаг для человека и большой скачок для человечества", передает Корреспондент.

Дудл демонстрирует видео, в котором можно посмотреть короткую историю этого значимого события - от запуска корабля до высадки на Луне и последующего возвращения на Землю.

Сопровождается видео голосом одного из астронавтов, принимавшего участие в миссии - Майкла Коллинза.

Известно, что корабль Аполлон-11 был запущен 16 июля 1969 года, и спустя 76 часов он достиг орбиты Луны. После, примерно через 100 часов, произошла расстыковка командного модуля и лунного. А 20 июля лунный модуль приземлился в море Спокойствия.