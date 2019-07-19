Вскоре может быть пересечена "точка невозврата" в разрушении ледяного щита Антарктиды. Его разрушение приведет к колоссальной катастрофе.
В Потсдамском институте изучения климатических изменений ученые узнали, что может спасти ледяной щит в Западной Антарктиде от полного исчезновения. Об этом сообщает Science Alert.
Специалисты утверждают, что человечество максимально близко подошло моменту, кода может быть пересечена точка невозврата по данному вопросу. Если ледяной щит растает, то уровень мирового моря повыситься на три метра и под воду частично уйдут Нью-Йорк, Шанхай и Токио, передает Корреспондент.
По словам исследователей, единственным способом спасти льды могут как минимум 7,4 триллиона тонн искусственного снега. Его необходимо будет распылять в течение 10 лет, чтобы он уплотнялся и прижимал ледник к подстилающей породе.
При этом технически осуществить такой план крайне сложно. Необходимо будет около 12 тысяч ветровых турбин, но они окажут разрушительное воздействие на экосистему. Поэтому самым лучшим решением остается сокращение выбросов парниковых газов.
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