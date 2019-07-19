Парламентское большинство отказывается заслушать министра образования по вопросу о закрытии школ

Парламентское большинство ПСРМ-ACUM отказывается заслушать министра образования по вопросу о закрытии школ. С таким предложением выступила депутат ДПМ Людмила Гузун. Она отметила важность выяснить планы министра Лилианы Николэеску-Онофрей на этот счет, а также ознакомиться с ходом подготовки к новому учебному году.

"В регионах вновь заговорили об оптимизации, которая планируется в этой сфере. Приведу пример Унген. В период нашего предыдущего мандата мы нашли возможности открыть некоторые учебные заведения, которые сейчас планируется закрыть", - сказала депутат ДПМ Людмила Гузун.

Депутаты большинства предложение отклонили.

В октябре 2017 года министерство образования по просьбе бывшего председателя ДПМ Влада Плахотнюка ввело мораторий на закрытие школ. По данным статистики, с 2012-го по 2015-й, когда ведомство возглавляла Майя Санду, было оптимизировано почти 130 учебных заведений. В итоге здания закрытых школ остались заброшены, успеваемость переведенных учеников снизилась, а учителя так и не сумели найти новую работу.