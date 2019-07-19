Судебное заседание по делу Илана Шора перенесли

Судебное заседание по делу Илана Шора не состоялось. Его перенесли на следующую неделю из-за болезни одного из судей. Подсудимый в кагульскую апелляционную палату не явился.

Прокуроры сегодня намерены были просить ордер на арест Илана Шора. Во вторник Антикоррупционная прокуратура официально объявила, что он покинул страну, не пройдя таможенный и пограничный контроль.

Против депутата открыли еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении границы.

В июне 2016 года Шора приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. В Апелляционной палате дело начали рассматривать в прошлом феврале. Шор все это время находился на свободе.