Проданы самые дорогие автомобильные номера в истории Великобритании

Британский коллекционер приобрел самый дорогой в истории страны автомобильный номер. Об этом сообщает The Sun.

Дилер ретро-автомобилей Джон Коллинз отдал за номер «25О» 518 тысяч фунтов стерлингов (более 40 миллионов рублей). Он закрепил его на автомобиле Ferrari 250GT SWB, которая ранее принадлежала рок-музыканту Эрику Клэптону. Стоимость этого спорткара составляет 10 миллионов фунтов стерлингов, передает Lenta.

В 2014 году номер «25О» ушел с молотка за 400 тысяч фунтов стерлингов и уже тогда считался самым дорогим проданным знаком в Великобритании.

В мае компания Ferrari представила SF90 Stradale — самый мощный дорожный автомобиль в своей истории, гибридная силовая установка которого развивает тысячу лошадиных сил.

Мощность 8-цилиндрового бензинового двигателя объемом четыре литра составляет 780 лошадиных сил, еще 220 лошадиных сил в сумме развивают три электромотора. Также суперкар получил возможность зарядки от бытовой сети, став первым подзаряжаемым гибридом в истории Ferrari.