Строительная компания отвергает обвинения, выдвинутые против нее жильцами соседних многоэтажек

Строительная компания, которая возводит жилой комплекс на столичном бульваре Мирчи чел Бэтран, отвергает обвинения, выдвинутые против нее жильцами соседних многоэтажек. Они настаивают, что мэрия выдала застройщику разрешительные документы с нарушениями.

Накануне недовольные люди обратились к исполняющему обязанности мэра Андрею Талмачу и потребовали проверить разрешения на строительство трех 22-этажных домов посреди двора внутри нескольких жилых зданий.

Как установил адвокат, к которому обратились жильцы, документы застройщику выдали без заключения муниципального совета и согласия жильцов соседних домов.

В ответ на обращение нашего телеканала представители строительной компании согласились прокомментировать ситуацию. Но когда съемочная группа прибыла по названному адресу, выяснилось, что интервью не будет.

Представители компании обещали дать нам интервью. Мы приехали в назначенный час, но они передумали и больше не хотят давать интервью перед камерой.

Директор компании Григорий Цырки пригласил репортера в офис и показал градостроительный сертификат и разрешение мэрии на строительство. Он заявил, что не намерен замораживать стройку, инвестиции в которую достигают 70 млн леев, а часть квартир уже продана.