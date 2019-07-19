Новым председателем ЦИК стал Дорин Чимил

Новым председателем Центральной избирательной комиссии стал доктор права Дорин Чимил. Кандидатуру, предложенную Партией действия и солидарности, поддержали семь членов ЦИК. Один проголосовал против, один воздержался.

Своей первоочередной задачей во главе Центризбиркома Чимил назвал корректную организацию местных выборов, назначенных на 20 октября.

"Формируется новый состав комиссии, которая продолжит исполнение полномочий, в соответствии с функциональными обязанностями. 1 августа 2019 года начинается избирательный период", - сказал председатель ЦИК Дорин Чимил.

Вице-председателем ЦИК избран Вадим Шарбан, входивший в состав комиссии с 2016 года. Секретарем стал бывший советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский.

Партии правящего большинства выдвинули своих кандидатов в состав ЦИК в начале недели. Помимо Чимила и Лебединского в комиссию вошел адвокат Андрея Нэстасе Дмитрий Павел.

Его выдвижение полностью противоречило обещаниям блока ACUM. Они заверяли избирателей, что проведут деполитизацию госучреждений, в том числе Центризбиркома, и после изменений в состав ЦИК войдут независимые профессионалы.

Необходимость в назначении новых членов комиссии возникла после ухода председателя ЦИК Алины Русу, вице-председателя Родики Чуботару и члена Центризбиркома Юрия Чокана. Их отставка стала протестом против политического вмешательства в работу комиссии. На днях заявление об уходе подал и секретарь ЦИК Вячеслав Агригороае.