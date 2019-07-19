Американец в 96 лет стал рекордсменом по бегу

Мужчина побил рекорд в забеге на пять километров среди атлетов в возрастной категории 95-99 лет.

В США 96-летний местный житель Рой Энглерт установил рекорд в забеге на 5 тысяч метров среди атлетов в возрасте 95-99 лет. Об этом пишет Runners World.

Соревнования проходили в штате Айова. Мужчина преодолел дистанцию в пять километров за 42 минуты и 30,23 секунды, передает Корреспондент.

До этого рекордсменом был признан Фрэнк Ливайн, который преодолел ту же дистанцию за 50 минут и 10,56 секунды.

Эглер также установил мировые рекорды среди спортсменов в той же возрастной категории в забегах на 800, 1500 и 3000 м.

При этом классический мировой рекорд среди мужчин на такую дистанцию был установлен Кенинисом Бекеле из Эфиопии в 2004 году. Мужчина преодолел расстояние за 12 37,35 секунды.