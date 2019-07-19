Загадочное пушистое существо оказалось редчайшим дикобразом-альбиносом

Странное белое животное, которое заметили в американском городе Кеннебанкпорт, штат Мэн, оказалось редчайшим дикобразом-альбиносом. Об этом сообщает издание Miami Herald.

На необычное существо, напоминающее оживший седой парик, обратили внимание посетители местного железнодорожного музея. В отличие от обычных дикобразов, у него не было характерных длинных игл на спине. Кроме того, оно было меньше по размеру, передает Lenta.

Согласно общему мнению, отсутствие жестких игл может быть связано с тем, что это не взрослое животное, а детеныш. Они появляются на свет с мягкими иглами, которые со временем твердеют. По той же причине он такой маленький. Что касается цвета, то он объясняется альбинизмом — врожденным отсутствием пигмента меланина. Известно, что на каждые десять тысяч дикобразов рождается один альбинос.

В июле сообщалось, что жительница британского города Саутгемптон сняла на видео странное существо, напоминающее толстого червя с крысиным хвостом. Его длина составляла около 13 сантиметров.