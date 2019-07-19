Торговали наркотиками через интернет: виновным грозит от 7-ми до 15-ти лет тюремного заключения

23-ёх летний житель Молдовы был главарём группировки, которая промышляла нарко-торговлей. По данным следствия, дурман ввозили в страну контрабандой из соседних государств. Торговали им через интернет.

Лидер банды устроил магазин в онлайн-приложении, где клиенты делали заказы, а так называемые "курьеры" прятали товар в тайниках среди корней деревьев, под бордюрами или камнями в общественных местах. Слежка за злоумышленниками продолжалась несколько месяцев, передает Canal3.

”В рамках расследования прошли многичисленные обыски, были изъяты сотни пакетов с наркотиками, подготовленных к распространению. На черном рынке такие свертки, в которых находится 1 грамм наркотика, продают примерно за 400 леев. Если мы обнаружили сотни таких пакетов, то речь идет о сотнях тысяч леев".

В общей сложности правоохранители нашли пол-килограмма наркотиков.

По данным следствия, к незаконному бизнесу были причастны еще четыре человека. Их личности устанавливаются. Виновным грозит от 7-ми до 15-ти лет тюремного заключения.