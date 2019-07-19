В Афинах произошло мощное землетрясение

Подземные толчки и серия афтершоков зафиксировали в 20 километрах от столицы Греции. В Греции в пятницу, 19 июля, зафиксировано сильное землетрясение мощностью 5,3 балла, сообщает Ekathimerini.

Эпицентр землетрясения в 20 километрах от Афин.

Также зафиксирована серию афтершоков, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).



По данным сейсмологов, за час в том же районе зафиксировано не менее семи сейсмических событий с магнитудой от 2,5 до 4,6. Наиболее сильным стало седьмое землетрясение магнитудой 4,6. Оно было зафиксировано в 15.11.

Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров, передает Корреспондент.

СМИ сообщали о частичном отключении электроэнергии в центре Афин. Жители города покидали здания и выбегали на улицы.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.