В Китае на фабрике произошел взрыв

Ударной волной от взрыва в радиусе 3 км в окнах прилегающих жилых зданий выбило стекла.

Взрыв произошел в пятницу, 19 июля, на одной из фабрик в провинции Хэнань в центре КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. По его данным, ЧП произошло в 17:50 по местному времени.

Информационный портал Sina уточняет, что в результате взрыва на фабрике в городе Саньмэнься пострадали несколько человек.

По данным портала, ударной волной от взрыва в радиусе 3 км в окнах прилегающих жилых зданий выбило стекла, передает Корреспондент.

К месту происшествия прибыли спасатели и пожарные. Причина инцидента выясняется.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Измир произошел взрыв на табачной фабрике. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.