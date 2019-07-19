Обнаружен способ украсть все данные с iPhone

В программном обеспечении обнаружена очередная угроза. Найдена она израильскими специалистами.

Израильские программисты из компании NSO Group обнаружили в устройствах новую угрозу, связанную с программным обеспечением iPhone. Об этом пишет Financial Times.

Программа Pegasus способна как получать данные из устройства пользователя, так и из связанных с ним "облачных" аккаунтов, передает Корреспондент.

При этом последняя версия программы научилась обнаруживать и копировать токены аутентификации, которые пользователь использует для входа в iCloud.

Позднее ПО, под видом пользователя, может загружать любые данные, отправляя запросы на сервер.

Данная программа может получать информацию iPhone и Android-устройств. Она также может добраться до сторонних приложений, которые используют шифрование.

По официальной версии израильская компания продает Pegasus лишь властям для оказания помощи в расследованиях. Однако предполагается, что данный софт задействуется ради слежки за людьми.