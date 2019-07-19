Национальный банк Молдовы (НБМ) установил на понедельник, 22 июля официальный курс валют в размере 19 леев 74 бана за евро, что на один бан меньше, чем сегодня.
Доллар подешевеет на четыре бана до 17 леев 57 банов, передает МОЛДПРЕС.
Курс румынского лея не изменится (4 лея 17 банов), так же как российского рубля (27 банов) и украинской гривны (67 банов).
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