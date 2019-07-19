С 2020 года вырастет акциз на системы нагревания табака

Парламент принял в первом чтении законопроект о повышении акциза на системы нагревания табака. С января 2020 года он составит 700 леев за тысячу сигарет. Сейчас взимается 610 леев.

Также законопроект устанавливает ограничения на использование таких систем. Его запретят в общественных местах закрытого и полузакрытого типа, на рабочем месте и в общественном транспорте.

Ответственность за нарушение запрета будет нести не только курильщик, но и владелец заведения.

Авторы законопроекта заявили, что системы нагревания табака вредны так же, как обычные сигареты. Депутаты поддержали инициативу единогласно.