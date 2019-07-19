Не многие знают, что между рыбьим и рыбным жиром есть существенная разница.
Безусловно, тот и другой получают из рыб. Но рыбий — это вытяжка из печени рыбы, а рыбный — берется из мякоти. Как поясняет заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Елена Харенко, первый можно рассматривать, скорее, как биодобавку к пище, а второй (рыбный) — это не только пищевой, но и технические жиры, применяемые в самых различных отраслях — от автомобильной до косметической, передает Рамблер.
Рыбий жир известен как кладезь витаминов А, D, F, E, органических кислот, включая стеариновую и масляную, а также линолевую и арахидоновую кислоты, которые входят в комплекс Омега-6. Содержит он и олеиновую кислоту — одну из составляющих комплекса Омега-9.
Согласно исследованиям Университета штата Иллинойс (США), Института фармакологии Польской академии наук, кафедры неврологии Университетской медицинской школы Aachen (Германия), кафедры физиологии Университета Гранады (Испания) олеиновая кислота благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, является хорошей профилактикой диабета, ожирения и гипертонии.
Но в больших количествах олеиновая кислота способна нанести вред здоровью. Больше всего рыбий жир известен как лучшее средство профилактики рахита, поэтому его часто дают беременным женщинам и маленьким детям.
Рыбный жир содержит небольшое количество витаминов А и D, но зато в нем с избытком жирных кислот Омега-3, которые способствуют повышению иммунитета, выведению свободных радикалов. Некоторые медики приписывают им даже очищение сосудов от холестерина.
Долгие годы врачи всего мира советовали людям есть жирные сорта рыб, чтобы избежать инфарктов и инсультов. Но в последние десять лет ученые из Университета Восточной Англии, Университета Окленда Новой Зеландии и еще шести научных заведений разных стран мира проводили серьезные исследования рыбного жира, которые показали, что никакого сколько-нибудь серьезного воздействия на сердечно-сосудистую систему он не оказывает.
Доктор Джеймс Штейн из Университета штата Висконсин считает, что, если от рыбного жира и есть положительный эффект для сердечно-сосудистой системы, то совсем незначительный. Он связывает это с высоким стандартом современной медицинской помощи, на фоне которого столь незначительное влияние рыбного жира просто незаметно.
Специалисты Британского фонда сердца предполагают, что выводы по рыбному жиру разнятся потому, что добываемая рыба имеет в своей мякоти огромную концентрацию ртути, которой загрязнена вода в морях и океанах.
В то же время ученые из США опубликовали выводы, свидетельствующие о пользе рыбного жира. Так, установлено, что у женщин, которые в период беременности употребляли много жирной рыбы, чаще рождаются умные дети, к тому же легко контактирующие с окружающими.
По мнению Джозефа Хиббельна — профессора национального институтаздравоохранениия в Мэриленде, кислоты Омега-3 определяют умственные способности ребенка, положительно влияют на моторно-зрительную координацию и моторику. Если же женщина в период вынашивания плода испытывает острый недостаток жирной рыбы, то у ребенка развивается предрасположенность к асоциальному поведению.
Исследования ученых Израиля, США, Великобритании показали, что кислоты Омега-3 избавляют от депрессивного состояния, благотворно влияют на мозговую деятельность. В качестве одного из доказательств приводится тот факт, что жители Финляндии и Японии, на столе которых жирная рыба присутствует ежедневно, подвержены депрессии намного меньше, чем жители других стран.
При всех положительных свойствах обоих видов жира, оба имеют свои минусы. У рыбного они связаны в основном с низким качеством мякоти рыб из-за загрязнения акватории их обитания. Грязная морская вода сказывается и на рыбьем жире, но намного сильнее. Дело в том, что печень фильтрует все, что попадает в пищевую систему, поэтому вредные вещества оседают именно в ней. А после вытяжки концентрируются в рыбьем жире.
Второй его недостаток выявили ученые США, опубликовавшие свои исследования в журнале Национального института рака. Оказалось, что длительное употребление рыбьего жира повышает риск развития рака простаты всех форм на 43 процента, а тяжелой формы — на 71 процент.
Поэтому на вопрос, какой из двух жиров вреднее, ответ однозначен — рыбий.
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