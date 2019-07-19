Брат президента Молдовы стал совладельцем строительного бизнеса с Игорем Чайкой

Младший брат президента Молдовы Александр Додон стал совладельцем компании Игоря Чайки - сына генерального прокурора России. Как сообщает РБК, Додон получил 15% акций "Архплей Девелопмент" и будет курировать строительный дивизион.

Игорь Чайка это подтвердил, но условия сделки раскрывать оказался. Правда, добавил, что компания планирует строительные проекты только в России, и работать в Молдове не намерена. О связях семьи Игоря Додона с Игорем Чайкой еще в 17 году сообщал румынский Центр журналистских расследований.

Тогда предприниматель перечислил благотворительному фонду Галины Додон 70 тысяч евро. А о бизнесе Чайки-младшего писал антикоррупционный фонд российского оппозиционера Алексея Навального.

Расследование показало, что он получил ряд крупных госзаказов благодаря поддержке отца.