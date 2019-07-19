Германия обновила рекорд по добыче "зеленой" энергии

За первую половину 2019 года в ФРГ из энергии Солнца, ветра, воды и из биомассы произвели больше электроэнергии, чем на АЭС и ТЭС.

За первые шесть месяцев 2016 года в Германии баланс энергодобычи впервые сместился в сторону возобновляемых источников – 47,3%. Сюда относятся установки, генерирующие энергию ветра, солнца, воды и биомассы передает Корреспондент.

Такие данные обнародовал Институт солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE).

Первая половина 2019 года оказалась особо ветреной: в результате объемы электроэнергии, выработанной ветряками, выросли примерно на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Генерация электроэнергии с использованием солнечных батарей увеличилась на 6%, а на газовых ТЭС – на 10%.

Еще 43,4% электричества в ФРГ производят на угольных (или тепловых) и атомных станциях. На газ в энергобалансе приходится 9,3%, и минимальная доля в 0,4% – на другие источники, включая нефть.

Отмечается, что к 2030 году Германия хочет довести долю "зеленого" электричества до 65%.