Фильм "Мстители: Финал" стал самым кассовым в истории

Крупнейшими рынками для ленты "Мстители: Финал" стали Китай, США, Великобритания, Южная Корея и Бразилия.

Фантастический фильм "Мстители: Финал" установил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 млрд.

Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 22 июля, передает Корреспондент.

Предыдущим лидером был блокбастер "Аватар" Джеймса Кэмерона, вышедший на экраны в 2009 году. Заключительной части "Мстителей" понадобилось около четырех месяцев проката, чтобы побить "Аватар", собравший $2,79 миллиарда.

При этом картина от Marvel Studios продолжает идти в прокате, поэтому ее разрыв с "Аватаром" неминуемо вырастет.

Крупнейшими рынками для фильма "Мстители: Финал" стали Китай ($614 млн), США ($854 млн), Великобритания ($114 млн), Южная Корея ($105 млн) и Бразилия ($85 млн).

"Мстители: Финал" завершили многолетнюю серию полнометражных фильмов о супергероях комиксов студии Marvel. Первый фильм эпопеи, "Железный человек", вышел в 2008 году. Вся серия насчитывает 22 фильма.