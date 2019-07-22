Летом спрос на аренду автомобилей значительно растёт. Пик приходится на июль и август, когда количество клиентов фирм, сдающих машины в прокат, увеличивается наполовину.
В сезон отпусков, чаще всего в данные компании обращаются наши соотечественники, приезжающие из-за рубежа. Как правило, машины арендуют на срок от одной недели до месяца, передает canal3.
"Цена зависит от срока аренды и автомобиля и варьруется от 15 до 70 евро. Машины у нас разные".
Спросом пользуются не только бюджетные авто, но и машины класса люкс. Обычно ими интересуются молодые люди. Они обращают внимание не только на марку, но и на цвет, а также мощность мотора.
"Автомобили класса люкс арендуют те, кто привык к роскоши и не может опуститься на ступень ниже. Аренда самых дорогих машин стоит от 45 до 70 евро в сутки. Самые привередливые в этом смысле молодые люди от 23 до 28 лет. Они предпочитают брать напрокат черные автомобили с мощными двигателями" сказал администратор фирмы по прокату автомобилей Виталий Ожок.
Уроженец Кишинева Сергей Брагарь живет с семьей в Великобритании. Арендованную им машину доставили в аэропорт. Сергей говорит, что, приезжая в Молдову, он часто берет машины напрокат, поскольку столичный общественный транспорт оставляет желать лучшего.
"Когда я приезжаю в страну, мне нужно на чем-то передвигаться. К сожалению, общественный транспорт у нас не очень хороший. Я заранее обращаюсь в компанию, и когда прилетаю, машина ждет меня в аэропорту. Цены нормальные. В наличии была эта, ее я и взял. Стоимость зависит от машины. Я готов заплатить немного больше, есть что-то получше" сказал клиент Сергей Брагарь.
Взяв машину, клиент оплачивает стоимость аренды, а также оставляет залог - от 100 до 300 евро. Его возвращают по окончанию срока проката.
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