Настал черёд кувшинок. Еще совсем недавно соцсети были заполнены фотографиями с плантаций лаванды - теперь в самом разгаре сезон водяных лилий.
Десятки людей приезжают в село Бардар Яловенского района, чтобы увидеть пруд с сотнями крупных и ярких цветов. Посетители могут сфотографироваться с кувшинками, любоваться ими со стороны или даже поплавать на лодке по водоёму.
Всю эту красоту создал ученый Георгий Лукицэ. В небольшом пруду он вырашивает два рода цветов, один из которых включен в Красную книгу.
"Все лилии, которые мы сейчас видим, одного вида. Его латинское название - "Нимфея", но есть разные сорта. Я собираю букеты каждый день. Некоторые сорта, такие как "Закат", очень хороши для посадки в вазон. Другие сорта не подходят, потому что сразу же вянут" сказал учёный Георге Лукица.
Еще один цветок, с которым можно познакомиться в Бардаре, -криптокорина лютея. Ее цветки раскрываются раз в две недели. Этот сорт широко распространен в Евразии. Любит затенённые места в реках и ручьях.
"Они выглядят красиво на рисунке, но декоративная ценность небольшая. Мы дарим их монастырям, или для обустройства общественных мест. Хочется, чтобы в Молдове было как можно больше таких мест" отметил учёный Георге Лукица.
Слава о райском пруду в Яловенском районе разносится очень быстро. Увидеть его приезжают гости со всей страны и из-за рубежа. Вход бесплатный.
"Я здесь впервые, и думаю, что вернусь со всей семьей. Такая красивая атмосфера, столько эмоций, замечательно. Пришли цветов, но надеемся захватить и кувшинки".
Пруд с цветущими кувшинками принимает посетителей каждое воскресенье до октября.
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