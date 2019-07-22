Ежевика, смородина разных сортов, малина и клубника. Восемь тонн свежих ягод продали в воскресение на летней ярмарке в столице. Вкусный фестиваль прошёл на Чеканах. Товар на продажу привезли 28-мь производителей из разных регионов страны.
"Годжи можно есть и свежими, и сушенными, либо в меде или в сахарном сиропе. Даже листья годжи полезны, можно заварить очень крепкий чай с антиоксидантами" сказал фермер Елена Ветрич.
Килограмм ягод годжи стоил 200 леев, но самым диковинным товаром оказалась йошта. Это растение - гибрид смородины и крыжовника, которое получило качества от обоих плодов.
"Ягоды отличаются размером. Они больше чем смородина и имеют кисло-сладкий вкус. Для тех, кто не любит очень кислое или слишком сладкое. Особенно нравится детям. Привезли полную машину, продается очень хорошо" отметила фермер из Чимишлии Корина Плешка.
"Знаю эту ягоду с детства. У нее отличный аромат, очень вкусная и много витаминов" сказала фермер из Чимишлии Корина Плешка..
Жители столицы говорят, что нечасто представляется возможность купить ягоды напрямую от производителя. Тем не менее некоторые горожане надеялись, что цены на ярмарке будут ниже.
"Ищу ежевику и что-то подобное. Посмотрим, что еще есть. - Как вам цены? - Высокие. На рынке дешевле".
"Специализированные ярмарки необходимы. Очень удобно, когда в одном месте находишь много ягод, фруктов или овощей. Стараюсь, как можно чаще посещать такие события, чтобы познакомиться с производителями".
Фестиваль Summer Berry Fair был организован в третий раз.
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