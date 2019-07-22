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Шахты под Кишиневом затапливает водой: часть Рышкановки со временем может обрушиться. ФОТО
// фото: Ирина Копту
10:37, 22 Jul 2019
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Шахты под Кишиневом затапливает водой. Под угрозой обрушения почти весь сектор Рышкановка - улицы Флорилор, Студенческая и Московский проспект.

Открытая в 1969 году шахта действовала до июня текущего года. Затем работы приостановили из-за долгов за электроэнергию. Возникли задолженности из-за повышения уровня воды, которую приходилось постоянно откачивать.

"Это подземные воды, которые заливают шахты, где добывают полезные ископаемые. Общая площадь шахт составляет примерно 600 тысяч квадратных метров. Затоплено 60% площади", - отметил директор "Кишиневской шахты" Сергей Лунгу.

С июня воду больше не откачивают. Уровень воды повышаются, при этом риск обрушения увеличивается из-за строящихся многоэтажек.

"Спустя какое-то время могут быть последствия. Речь идет о зонах, подверженных разрушению. Самые опасные находятся в районе улиц Флорилор и Студенческой", - добавил Сергей Лунгу.

Местные жители обеспокоены этой информацией и требуют от властей принятие срочных мер.

"Получается, что она прямо под нами. Может рухнуть в любой момент, но никто этим не занимается, потому что у них другие проблемы, у тех, кто наверху. Когда случится так, как в Атаках, начнут выяснять причины. Кто думает о нас? Один приходит, другой уходит".

Муниципалитет выделил предприятию Кишиневская шахта 700 тысяч леев.

"Выделили средства, чтобы руководство рассчиталось с долгами и шахта возобновила работу, а также продолжила выкачивать воду. Этих денег должно хватить", - заявил пресс-секретарь столичной мэрии Василий Кирилеску.

Однако директор предприятия утверждает, что этих денег хватит только на оплату долгов и временное возобновление откачки воды. А для глобального решения проблемы необходимы средства для постройки новой насосной станцию. Тут в случае необходимости помощь будет готов оказать Apă-Canal.

"Мы готовы оказать посильную техническую помощь. У нас нет техники для эвакуации воды".

В Кишиневской шахте добывают гипс, цемент, глину, гравий, песок и натуральный камень.

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