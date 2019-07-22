Деве поступит заманчивое деловое предложение, а Водолея ждет судьбоносное знакомство, говорится в астропрогнозе. Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 22-28 июля.
ОВЕН.
Не исключено, что из-за своей поспешности и торопливости пропустите что-то важное, о чем впоследствии, возможно, придется и пожалеть. Так что будьте внимательнее, осторожнее и не сбрасывайте со счетов мелочей. Больше доверяйте близким людям, передает Униан.
ТЕЛЕЦ.
Внутренние противоречия периодически возникают у любого человека, но вам желательно не доводить себя до подобного состояния. Старайтесь более экономно расходовать душевные силы, не взваливайте на свои хрупкие плечи неподъемный груз, особенно, если он чужой.
БЛИЗНЕЦЫ.
Ваша точка зрения, возможно, единственно правильна, но окружающие почему-то так не думают. Будьте готовы к тому, что ваши слова будут подвергнуты критике, и настройтесь на оптимистичный лад. Избегайте любой ценой выяснения отношений с руководством.
РАК.
Бытовые проблемы придется решать, хотя желания у вас делать это может не быть вообще. Неплохо бы проявить экономию, отправляясь по магазинам, ведь денежки вам в скором времени могут пригодиться для более серьезных и важных дел.
ЛЕВ.
Взяв стремительный темп, рискуете быстро выбиться из сил, усталость помешает выполнению самых необходимых дел. Учтите это и не хватайтесь за несколько дел сразу, оглядитесь вокруг, возможно, кто-то захочет оказать вам помощь.
ДЕВА.
Весьма вероятно, что получите настолько заманчивое деловое предложение, что отказаться от него не будет никакой возможности. И хотя это требует дополнительной отдачи, и свободного времени почти не останется, результат очень порадует вас.
ВЕСЫ.
Ответственность — штука серьезная, брать ее на себя особо никто не хочет. Но вам придется сделать это, если мечтаете подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы, стать финансово независимым. Будьте смелее и не сомневайтесь в своих профессиональных качествах.
СКОРПИОН.
Есть надежда, что все намеченное удастся осуществить без посторонней помощи. Вам нужно только проявить терпение, такт, готовность к компромиссу. Помните о том, что близкие нуждаются в вашей опеке, и уделите им больше времени.
СТРЕЛЕЦ.
Остроумие и красота, которыми обладаете, обязательно заметят те, на кого и были рассчитаны ваши чары. Важно вести себя так, чтобы никто не разочаровался в ваших высоких моральных качествах. Репутация для вас сейчас на первом месте.
КОЗЕРОГ.
Тревожиться из-за житейских проблем вам не придется, что, конечно же, порадует, даст возможность свободно вздохнуть, не думая ни о чем плохом. Нынешний период актуален для тех, кто решил взяться за здоровый образ жизни.
ВОДОЛЕЙ.
Не исключено, что в ближайшее время познакомитесь с человеком, который в будущем способен сыграть важную роль в вашей судьбе. Более лояльное отношение к чужим недостаткам поможет найти общий язык даже с самыми несговорчивыми клиентами и партнерами.
РЫБЫ.
Прежде чем браться за решение очередной задачи, необходимо полностью восстановить свои силы. Речь идет как о физическом, так и моральном состоянии. На личном фронте грядут перемены, только нужно вовремя на них отреагировать.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возрастет вероятность отравления. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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