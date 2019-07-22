В Британии чайка похитила чихуахуа

В Британии чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки.

Как отмечается, чайка спикировала прямо на собаку и унесла ее в своем клюве. Свидетелем инцидента стал молодой человек хозяйки, передает Униан.

По словам пары, птица унесла животное довольно далеко, что они больше не смогли его разглядеть. «Я не знаю, сбросила ли она его и где он сейчас», - отметила хозяйка.