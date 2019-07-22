Назван простой способ хорошо выспаться

Специалисты нашли взаимосвязь между приемом душа или ванны перед сном и временем засыпания.

Ученые из Техасского университета в Остине нашли новый и простой способ улучшить качество сна и сократить время засыпание. Об этом сообщает EurekAlert!.

Специалисты установили связь между принятием душа за 1-2 часа до сна и качеством самого сна. Для этого они изучили 5322 медицинских исследований.

Они искали связи между нагреванием тела с помощью теплого душа или ванны и качеством сна. При изучении учитывались такие критерии, как время засыпания, общее время сна, отношение времени сна ко времени, проведенному в кровати, субъективное качество сна, передает Корреспондент.

Оказалось, что принятие ванны или теплого душа за 1-2 часа до сна сокращает время засыпания на 10 минут, и улучшает качество ночного отдыха. При этом температура воды должна быть 40-42 градуса Цельсия.

Такие "водные манипуляции" помогают улучшить кровообращение и, как не странно, охладить организм. Это нормализует цикадные ритмы, поскольку температура тела перед сном естественным путем должна снижаться на 0,25-0,5 градуса.