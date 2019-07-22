Международный культурный вернисаж "ArtVin" состоялся накануне на территории винодельни на юге страны. Произведения искусства выставили художники и скульпторы из 12 стран.
За участие в выставке, а также за изысканные блюда и вина посетители - бизнесмены и дипломаты - заплатили по тысяче леев. Деньги пойдут на благотворительность.
Сюрпризом вечера стали представленные композитором Евгением Догой картины. Вдохновили маэстро крымские художники.
"Так как у маэстро есть брат, которого депортировали, он идет с внуком и показывает ему Гулаг, видите, там вдалеке. Он назвал картину "Грустные воспоминания", - отметила пресс-секретарь Академии наук Евгения Тофан.
Правда, пшеничное поле, изображенное композитором, не выставлялось на продажу. Но приглашенные творчество маэстро оценили.
"Это и есть широкое видение, когда человек посвящает свою жизнь музыке, а еще изобразительному искусству, а еще поддерживает такие мероприятия. На мой взгляд, в этом смысл жизни, добиваться успеха, стремиться к большему, и это маэстро Евгений Дога нам доказал".
На вернисаже ArtVin также были выставлены 30 картин местных и зарубежных художников, самая дешевая стоила 200 евро, самая дорога - 12 тысяч евро. Например, за бронзового хамелеона просили 3600 евро.
"К сожалению, изобразительное искусство - недешевое. Даже в художественных учебных заведениях обучение по контракту является самым дорогим. Они нуждаются в поддержке, и я призываю людей, которые могут себе это позволить, поддержать молодых художников, вы им очень нужны, а они станут популярными в будущем и прославят нашу страну", - подчеркнула директор Национальной филармонии Светлана Бивол.
И хотя многие посетители вернисажа интересовались картинами, организаторы говорят, что ничего не продали. На благотворительность собрали лишь деньги за входные билеты - 60 тысяч леев.
Организаторы надеются, что вернисаж станет традиционным.
"Надеемся продолжать эту традицию каждый год, чтобы помогать артистам, молодым талантам из малоимущих семей, потому что им нужна поддержка, потому что людям нужна не только материальная пища. Им нужна душа, им нужно раскрывать свои эмоции, выражать свои чувства и в то же время оставаться бессмертными в творениях, которые они оставляют миру", - подытожила организатор Анна Шандра.
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