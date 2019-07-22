О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
На юге страны прошел международный культурный вернисаж "ArtVin"
// фото: открытый источник
11:20, 22 Jul 2019
просмотров 133 | комментариев 0

Международный культурный вернисаж "ArtVin" состоялся накануне на территории винодельни на юге страны. Произведения искусства выставили художники и скульпторы из 12 стран.

За участие в выставке, а также за изысканные блюда и вина посетители - бизнесмены и дипломаты - заплатили по тысяче леев. Деньги пойдут на благотворительность.

Сюрпризом вечера стали представленные композитором Евгением Догой картины. Вдохновили маэстро крымские художники.

"Так как у маэстро есть брат, которого депортировали, он идет с внуком и показывает ему Гулаг, видите, там вдалеке. Он назвал картину "Грустные воспоминания", - отметила пресс-секретарь Академии наук Евгения Тофан.

Правда, пшеничное поле, изображенное композитором, не выставлялось на продажу. Но приглашенные творчество маэстро оценили.

"Это и есть широкое видение, когда человек посвящает свою жизнь музыке, а еще изобразительному искусству, а еще поддерживает такие мероприятия. На мой взгляд, в этом смысл жизни, добиваться успеха, стремиться к большему, и это маэстро Евгений Дога нам доказал".

На вернисаже ArtVin также были выставлены 30 картин местных и зарубежных художников, самая дешевая стоила 200 евро, самая дорога - 12 тысяч евро. Например, за бронзового хамелеона просили 3600 евро.

"К сожалению, изобразительное искусство - недешевое. Даже в художественных учебных заведениях обучение по контракту является самым дорогим. Они нуждаются в поддержке, и я призываю людей, которые могут себе это позволить, поддержать молодых художников, вы им очень нужны, а они станут популярными в будущем и прославят нашу страну", - подчеркнула директор Национальной филармонии Светлана Бивол.

И хотя многие посетители вернисажа интересовались картинами, организаторы говорят, что ничего не продали. На благотворительность собрали лишь деньги за входные билеты - 60 тысяч леев.

Организаторы надеются, что вернисаж станет традиционным.

"Надеемся продолжать эту традицию каждый год, чтобы помогать артистам, молодым талантам из малоимущих семей, потому что им нужна поддержка, потому что людям нужна не только материальная пища. Им нужна душа, им нужно раскрывать свои эмоции, выражать свои чувства и в то же время оставаться бессмертными в творениях, которые они оставляют миру", - подытожила организатор Анна Шандра.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возрастет вероятность отравления. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...