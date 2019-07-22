Пропавший над Оргеевским районом самолет пока так и не найден

Больше двух дней ищут легкомоторный самолет молдавские полицейские и спасатели. Он исчез с радаров в Оргеевском районе в пятницу вечером. Накануне поисками летательного аппарата занимались 20 полицейских и спасателей. Они расширили зону поиска, тщательно обследовав территорию вокруг сел Кодру Ноу, Цынцэрены и Негурены.

"До сих пор проверили девять населенных пунктов, но безрезультатно. Планируем проверить еще шесть населенных пунктов, поговорим с местными жителями, проведем поиски в поле. Некоторые люди говорят, что его видели, но точной информации у нас до сих пор нет", - заявил глава отдела УЧС Теленешты Герман Трофим.

Жители Кукурузен утверждают, что видели самолет.

"Была во дворе, еще дочки приехали из Кишинева и говорят - смотрите, как низко летит этот самолет".

Другие вспоминают, что услышали шум.

"Послышался грохот, и я подумал, неужели падает?".

Видели самолет и в соседнем селе Киштельница Теленештского района.

"В ту сторону летел. Маленький самолет".

"Видел самолет, маленький, легкий, спортивный. От нашего дома он летел в сторону Кукурузен".

Все же самолет, который разыскивают, не попал на радары MoldATSA. Эта единственная компания в стране, которая следит за воздушным пространством. Его представители говорят, что не могут фиксировать аппараты, пролетающие слишком низко.

"Это пространство, за которое мы не несем ответственности, и у нас нет возможности и технологий для мониторинга или обнаружения любых самолетов, летающих в неконтролируемой зоне на малых высотах. Этот тип самолета из Украины и Румынии не был зарегистрирован у нас на уровне контроля воздушного пространства", - подчеркнул и.о. главы MoldATSA Вячеслав Фрунзэ.

Летчики оспаривают заявления Вячеслава Фрунзе. Они говорят, что самолет не может пересечь воздушное пространство Молдовы без разрешения диспетчеров MoldATSA.

"Любой самолет, который намеревается войти в воздушное пространство другой страны, дает "план полета", сообщает в MoldATSA, что хочет пролететь над территорией, с приземлением или нет. В любом случае, молдавские авиационные службы должны были знать, что он летит над Молдовой", - отметил летчик Сергей Мокану.

Спасатели в свою очередь, отказываясь говорить перед камерой, предполагают, что, скорее всего, самолет покинул воздушное пространство Молдовы, оставшись незамеченным для властей.