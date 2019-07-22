Drag Racing: в соревнованиях приняли участие 50 пилотов из Молдовы, Румынии и Украины

Машины вместо самолетов. В аэропорту Бельц устроили настоящие гонки. В ней приняли участие 50 пилотов из Молдовы, Румынии и Украины.

Сергей Соловченко приехал на соревнования из украинского города Сумы, преодолев тысячу километров.

Перед участниками гонки стояла задача как можно быстрее преодолеть расстояние чуть больше 400 метров. Сергею Соловченко понадобилось на это меньше девяти секунд.

Матей Костин приехал из Бухареста. Гонщик высоко оценил организацию мероприятия.

"В Молдове я впервые. Участвовал в Болгарии и, конечно, Румынии. У меня 46-й БМВ, задний привод, дизель, 600 лошадиных сил. Организация безукоризненная, много людей. Очень хорошая трасса, я сюда еще приеду", - поделился участник Матей Костин.

Достойный результат показали и молдавские гонщики.

"Главное - старт. Первые 200 метров - самые главные. Тут важно все - двигатель, лошадиные силы, все взаимосвязано, все важно".

Соревнование зрителям очень понравилось, они говорят, что адреналина в кровь такое зрелище выбрасывает немало.

"Я здесь впервые, но доволен. Очень красиво, есть на что посмотреть, машины подготовлены. Супер. Не ожидал таких эмоций".

"Все отлично. Хороший отдых".

"Я фанат таких соревнований, в будущем и сам хочу принять участие в такого рода мероприятиях".

Организаторы говорят, что на подготовку у них ушел месяц, а соревнования из года в год привлекают все больше гонщиком и зрителей.

Победители получили премии, подготовленные спонсорами гонки.