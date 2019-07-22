Лесные пожары в Португалии: пострадали 30 человек

В центральной части Португалии горят 8,5 тысяч гектаров. В результате пострадали 30 человек.

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате природных пожаров в центральной части Португалии, охвативших территорию площадью 8,5 тысячи гектаров, сообщает издание 20minutes.

Пожар начался в субботу, 20 июля, в муниципалитете Вила-ди-Рей, расположенном в округе Каштелу-Бранку, а затем перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан, входящего в состав округа Сантарен.

Как сообщил представитель пожарной службы, ситуация остается "очень сложной", в том числе из-за жары и сильного ветра. В тушении задействованы более 800 пожарных, передает Корреспондент.

По данным издания, за медицинской помощью были вынуждены обратиться 30 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Местные власти расследуют причины возникновения пожаров и не исключают, что возгорание могло быть вызвано действиями человека. Полиция также сообщила о задержании одного подозреваемого.

Напомним, на Аляске горели леса из-за рекордной жары. Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.