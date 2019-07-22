Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и антикоррупционные прокуроры проводят сегодня обыски в столичных управлениях образования, молодежи и спорта.
По данным следствия, уголовное расследование начали на основании информации, поступившей от сотрудника управления образования сектора Рышкановка.
Он сообщил, что один из его коллег продвигает интересы компании, которая хочет выиграть тендер на предоставление услуг. За это экономический агент готов дать взятку в размере 20% от стоимости договора.
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