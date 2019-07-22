Новый день - новая партия: Геннадий Бузилэ намерен зарегистрировать формирование под названием APEL

Новый день - новая партия. Инициативная группа во главе с бывшим районным советником Дрокии от Либерально-демократической партии Геннадием Бузилэ сообщила о намерении зарегистрировать формирование под названием APEL. Учредительный конгресс запланирован на 11 августа.

"Политика партии - защищать права каждого отдельного гражданина. Мы будем в каждом населенном пункте, везде, где это будет необходимо. Партия, безусловно, проевропейская, общество должно достигнуть высокого уровня жизни", - заявил глава инициативной группы Геннадий Бузилэ.

Геннадий Бузилэ уточнил, что партия, которую он намерен зарегистрировать, не поддерживает никаких других политических движений и позиционирует себя как центристская. Накануне бывший либерал и кандидат ACUM в одномандатном округе Оргеева Валериу Мунтян объявил о создании нового формирования Uniunea Salvați Basarabia. По данным Агентства госуслуг, в Молдове зарегистрирована 61 партия и социально-политическое движение.