В Сети появились подробности об экране iPhone 2020

Это поколение гаджетов получит экран на 120 Гц. При этом планируют сохранить экраны с 60 Гц.

Компания Apple планирует выпустить iPhone 2020 с матрицей с частотой обновления 120 Гц. Пользователи будут вынуждены выбирать между плавностью картинки, которую она обеспечивает, и большей продолжительностью автономной работы (соответственно - 60 Гц). Об этом пишет инсайдер Ice Universe, передает Корреспондент.

Частота обновления 120 Гц обеспечивает учащенную смену картинки, за счет чего видеоролики воспроизводятся более плавно, особенно когда речь идет о замедленной съемке.

Также был опубликован видеоролик, в котором показаны различия в работе двух экранов.