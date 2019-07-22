Маск заявил, что без высадки на Луну могло не быть SpaceX

Предприниматель долгое время был уверен, что США построят свою базу на спутнике Земли и отправятся на Марс.

Илон Маск назвал высадку на Луну в июле 1969 года самым вдохновляющим событием в истории, без которого основанной им компании SpaceX могло бы не быть.

— Посадка на Луну была, пожалуй, самым вдохновляющим событием в истории. Оно, безусловно, вдохновило и меня. Я не уверен, что SpaceX существовала бы, если бы не "Аполлон-11", — признался он в интервью телеканалу CBS.

Маск долгое время был уверен, что Соединённые Штаты "построят свою базу на Луне и отправят людей на Марс". Однако предприниматель вынужден признать, что на данный момент США не обладают возможностью "отправлять людей даже на низкую околоземную орбиту", передает Lenta.

По его мнению, проблема будет решена с помощью корабля компании Crew Dragon примерно через полгода.