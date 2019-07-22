В Каларашском районе прошел фестиваль извозчиков

В селе Бравича Каларашского района соблюдают традиции. Накануне там прошел фестиваль извозчиков. 20 мужчин в национальной одежде управляли украшенными телегами, а молодые люди верхом на лошадях пытались привлечь внимание девушек.

В рамках праздника воссоздали сцену старинной свадьбы, когда невесту забирали из отчего дома вместе с приданым.

Жюри определило победителей. 18-летний Ион Йову получил приз за самого ухоженного коня.

"Я счастлив, что занял первое место, очень доволен. Участвую во второй раз, но первое место занял впервые. Она красивая, крупная и более ухоженная. У моих родителей была лошадь, я с детства катаюсь на лошади", - поделился житель села Бравича Ион Иову.

Самой красивой признали телегу Василия Дану. Мужчина выигрывает этот конкурс третий год подряд.

"Украсить помогли мои дочки. Я покрасил телегу, мы вместе собрали полевые цветы. У меня лошадь уже 23 года. Для меня это транспорт, на поле, на виноградники", - рассказал житель села Бравича Василий Дану.

На празднике собрались как местные жители, так и люди из соседних сел.

"Очень красивый праздник. Мне больше всего понравился свадебный танец".

"Душевный праздник. Пусть хранят народные обычаи и традиции".

"Очень красиво, хорошо организовано. Люди развлекаются и отдыхают. Впервые видел столько лошадей. Красивые, ухоженные".

Гостем фестиваля была и вице-председатель парламента Моника Бабук.

"Это прекрасно видеть столько замечательных людей в таком живописном месте. Они чтут одну из наших замечательных традиций. Сохранилось ремесло строительства телег, транспортного средства, которое доставляло людей в поле, на виноградники", - заявила вице-председатель парламента Моника Бабук.

Фестиваль прошел в третий раз, а для местных жителей уже стал традицией.

"Этот фестиваль призван вернуть традиции предков, привлечь больше внимания к телегам и лошадям, которе все еще являются транспортным средством для сельских жителей. Это сельский праздник, праздник нашего народа", - отметил мэр села Бравича Андрей Затик.

В селе Бравича лошади есть в каждом втором дворе.