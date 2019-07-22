Блэкаут в Нью-Йорке: без света 40 тысяч человек

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обещает, что в ближайшее время проблема будет полностью решена.

Экстренные службы восстанавливают подачу электроэнергии в Нью-Йорке после воскресного сбоя, однако без света до сих остается около 40 тысяч человек, сообщает агентство Associated Press.

Сильнее всего сбой затронул районы Бруклин и Куинс. В Марин Парк в Бруклине открыли временный пункт для размещения и оказания помощи тем, кто остался без электричества.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обещает, что в ближайшее время проблема будет полностью решена.

AP связывает сбой с жарой, установившейся в Нью-Йорке, - столбик термометров вчера поднялся до рекордной отметки в 45 градусов по Цельсию. На электростанции пришелся пик нагрузки из-за массового использования кондиционеров.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут, из-за чего десятки тысяч людей остались без света, передает Корреспондент.

За несколько дней до этого из-за масштабной аварии практически весь Ереван остался без электричества, мобильной связи и интернета.