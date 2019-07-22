Королевская семья обнародовала снимки в честь дня рождения мальчика.
Кенсингтонский дворец обнародовал на своих официальных страницах в соцсетях новые фотографии подросшего сына Кейт и принца Уильяма Джорджа.
22 июля мальчику исполняется шесть лет. По случаю такого события в Сети опубликовали свежие снимки будущего короля. На фото, которые, традиционно, были сделаны Кейт, мальчик искренне улыбается.
Джордж стоит в футболке национальной сборной Англии по футболу на фоне природы, передает Униан.
"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа в честь шестилетия Его Королевского Высочества. Эти фотографии были сделаны недавно герцогиней в саду их дома в Кенсингтонском дворце", - говорится в описании под фото.
Напомним, что на прошлой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми отправились в отпуск. Местом отдыха королевская семья выбрала свой любимый остров.
Там же герцог и герцогиня Кембриджские отпразднуют шестилетие сына. Отметим, что принц Джордж стал первым ребенком у герцога и герцогини Кембриджских и третьим в очереди на британский престол после деда Чарльза и отца Уильяма.
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