ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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