Опросы Центров по контролю и профилактике заболеваний США показывают, что 52% американцев ежедневно принимают хотя бы один витамин или диетическую/пищевую добавку.
Жители США ежегодно тратят 31 млрд долларов на подобные безрецептурные препараты. Когда-то все это считалось полезным. Но как ни бьются современные ученые, у них не получается выявить достоверные преимущества для здоровья от приема большинства добавок.
Исследователи из Школы медицины Университета Джона Хопкинса использовали данные 277 рандомизированных клинических испытаний, в которых оценивались связь 16 витаминов/БАДов и 8 диет со смертностью или заболеваниями сердца, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и сердечный приступ. В общей сложности в упомянутых испытаниях участвовало 992129 человек, проживающих в разных уголках мира, передает ВЕСТИ.
Рассмотренные витамины и добавки включали: антиоксиданты, β-каротин, комплекс витаминов группы В, поливитамины, селен, витамин А, витамин В3/ниацин, витамин В6, витамин С, витамин Е, витамин D, кальций, кальций и витамин D вместе, фолиевую кислоту, железо и омега-3 жирные кислоты (рыбий жир).
В число изучаемых диет вошли:
-средиземноморская диета;
-диета с пониженным содержанием насыщенных жиров (когда потребляют меньше жиров из мяса и молочных продуктов);
-диета с измененным потреблением жиров (отказ от насыщенных жиров и замена соответствующих калорий более ненасыщенными жирами или углеводами);
-диета с пониженным содержанием вообще любых жиров;
-диета с пониженным содержанием соли у здоровых людей;
-диета с пониженным содержанием соли у людей с повышенным артериальным давлением;
-диета с упором на потребление альфа-линоленовой кислоты (ALA) (орехи, семена и растительные масла);
-и наконец, диета с усиленным приемом омега-3 жирных кислот (орехи, семена и растительные масла).
Влияние той или иной добавки или диеты оценивалось как высокое, среднее, низкое или очень низкое.
Результаты исследования
Большинство добавок, включая поливитамины, селен, витамин А, витамин В6, витамин С, витамин Е, витамин D, кальций и железо, а также большинство диет не показали никакой связи с повышенным или сниженным риском смерти или болезней сердца (очень низкое влияние).
Но было ли хоть что-то работающее?
Низкосолевая диета
В трех исследованиях с участием 3518 здоровых людей, которые применяли диету с низким содержанием соли, исследователи обнаружили снижение риска смерти на 10%, что было классифицировано как умеренное воздействие.
В пяти исследованиях, где низкосолевой диеты придерживались 3680 участников с высоким кровяным давлением, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 33%. Это влияние также было классифицировано как умеренное.
Омега-3 жирные кислоты
41 исследование с участием 134 034 участников было посвящено изучению возможного влияния добавок с омега-3 жирными кислотами. В целом, результаты показали, что использование добавок было связано с 8%-ным снижением риска сердечного приступа и 7%-ным снижением риска ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто не принимал добавки. Исследователи оценили это влияние как низкое.
Фолиевая кислота
Основываясь на 25 исследованиях среди 25580 здоровых людей, ученые сделали вывод, что фолиевая кислота связана со снижением риска инсульта на 20%. Тем не менее, авторы оценили уровень вмешательства как низкий.
Дело в том, что исследования, доказывающие наибольшее влияние добавок фолиевой кислоты на риск инсульта, имели место в Китае, где зерновые и злаки не обогащены фолиевой кислотой, как это делается в США. Таким образом, ученые считают, что защитный эффект фолиевой кислоты не проявится в регионах, где большинство людей получают достаточно фолиевой кислоты вместе с пищей.
Кальций и витамин D
Не было никаких доказательств того, что кальций или витамин D, взятые по отдельности, имеют какие-либо преимущества для здоровья. Однако их сочетание было еще печальнее.
Дуэт кальция с витамином D принес потребителям лишь на 17% повышенный риск развития инсульта. Увеличение риска было оценено как умеренное.
Выводы
Выводы исследователей просты и очевидны: людям лучше забыть про витаминные добавки и всякие волшебные пилюли, и приложить усилия к тому, чтобы организовать себе полноценное питание и получать нужные вещества из обычной еды. Похоже, добавки создают лишь иллюзию заботы о здоровье.
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