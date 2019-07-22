Башкан Гагаузии Ирина Влах инициировала поправки в закон "о прокуратуре"

Башкан Гагаузии Ирина Влах инициировала внесение ряда поправок в Закон Республики Молдова «О прокуратуре».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, республиканский закон «О прокуратуре», одобренный Парламентом в 2016 году, не учитывает ряд положений принятого ранее закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

«Предложенные изменения и дополнения в части временного исполнения обязанностей прокурора АТО Гагаузия, назначения заместителей прокурора АТО Гагаузия и главных территориальных прокуроров, исключают возможность назначения Генеральным прокурором, на указанные должности лиц, не входящих в структуру прокуратуры АТО Гагаузия, в угоду каким-то политическим группам, тем более без согласования с Народным Собранием», - отмечается в записке, передает gagauzia24.

Поправки в Закон «О прокуратуре» направлены башканом в Народное собрание Гагаузии для рассмотрения и последующего представления в Парламент Республики Молдова.