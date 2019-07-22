Пьяный водитель с ребенком в салоне превысил допустимую скорость

Минувшим вечером в столице на проспекте Дачия остановили 36-летнего нарушителя.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.Он ехал со скоростью 110 километров в час. С ним в машине находились жена и двухмесячный сын.

Патрульные установили, что мужчина превысил допустимую норму в четыре раза. Кроме того, он не смог предъявить водительские права, так как он был их лишен. Открыто уголовное дело.

Всего, за минувшие выходные, полицейские задержали 70 пьяных автовладельцев. За последние три дня произошло 23 аварии, в результате которых два человека погибли, 24 пострадали.